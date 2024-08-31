Командир «Ахмата» назвал число погибших солдат ВСУ на курском направлении

Около семи тысяч человек потеряли Вооруженных силы Украины (ВСУ) на курском направлении. Об этом заявил заместитель начальника командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов в своем Telegram-канале.
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