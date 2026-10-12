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Адвокат экс-мэра Бийска Студеникина подал жалобу в кассацию

Адвокат экс-мэра Бийска Студеникина подал жалобу в кассацию

Защита бывшего мэра Бийска Александра Студеникина подала жалобу в Восьмой кассационный суд общей юрисдикции в Кемерове, пишет "Коммерсант".

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