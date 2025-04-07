В Пентагоне призвали к ускоренной милитаризации космоса из-за достижений Китая

Генерал Ченс Зальцман / © U.S.-China Economic and Security Review Commission Особую обеспокоенность у Зальцмана вызвал растущий арсенал противокосмического оружия КНР, включая наземные противоспутниковые ракеты, лазерные системы, возможности радиоэлектронной борьбы и экспериментальные спутники, которые продемонстрировали способность манипулировать другими аппаратами.
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