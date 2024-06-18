Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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Шляхом перемог

Шляхом перемог

Итоги подведЬОм. Вот   одно  из  лучших    (на  данный  момент)  подведение  итогов  швейцарского  скотного  двора (с)Для комментария по "Бюргенштокскому саммиту" ждал какого-то скандала.

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Комментарии
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сергей отказ от доллара и срочно
и почему то сплошные жидовки
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1 час.
Надежда
Животное, уничтожившее население целой страны, веселится!((😡
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1 час.
Надежда
&quot;Если Россия не согласится с условиями &quot;Саммита мира&quot;, мы еë заставим сдаться!&quot;                                                                                   Пучеглазая Милоня, ты что курнула или нюхнула!?😳
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1 час.

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