Итоги подведЬОм. Вот одно из лучших (на данный момент) подведение итогов швейцарского скотного двора (с)Для комментария по "Бюргенштокскому саммиту" ждал какого-то скандала.
Шляхом перемог
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
сергей отказ от доллара и срочно
и почему то сплошные жидовки
Ответить
1 час.
Надежда
Животное, уничтожившее население целой страны, веселится!((😡
Ответить
1 час.
Надежда
"Если Россия не согласится с условиями "Саммита мира", мы еë заставим сдаться!" Пучеглазая Милоня, ты что курнула или нюхнула!?😳
Ответить
1 час.
Свежие комментарии