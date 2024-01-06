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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Промеса могут экстрадировать из ОАЭ в Нидерланды. Футболист «Спартака» опубликовал в соцсетях видео из Дубая, где он отмечал день рождения

Промеса могут экстрадировать из ОАЭ в Нидерланды. Футболист «Спартака» опубликовал в соцсетях видео из Дубая, где он отмечал день рождения

Атакующий полузащитник «Спартака» опубликовал в соцсетях видео с празднования дня рождения в Дубае. 4 января Промесу исполнилось 32 года.

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