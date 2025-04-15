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Депутат Немкин: мошенники создают фальшивые Wi-Fi-сети и выдают их за официальные

Депутат Немкин: мошенники создают фальшивые Wi-Fi-сети и выдают их за официальные

Россиянам нужно быть крайне осторожными при использовании общедоступных Wi-Fi, так как это создает риски нарваться на фальшивую сеть, созданную мошенниками с целью перехвата персональных данных пользователей.

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