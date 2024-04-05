Агент голкипера Лунева Смирнов заявил о давлении "Карабаха" на футболиста

Антон Смирнов, представитель голкипера "Карабаха" Андрея Лунева, отреагировал на появившуюся информацию в азербайджанских СМИ, что россиянин запросил себе повышение зарплаты по новому контракту в три раза.
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