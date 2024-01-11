Икону Сталина облили краской в Грузии: как к генералиссимусу относятся соотечественники

Активисты пророссийской политической партии «Альт-инфо» в Грузии собрались у дома женщины, которая якобы облила краской икону с изображением Иосифа Сталина в Тбилисском кафедральном соборе Святой Троицы, пишет Politico.
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