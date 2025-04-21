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ВС РФ после окончания перемирия поразили склады боеприпасов и дронов ВСУ

ВС РФ после окончания перемирия поразили склады боеприпасов и дронов ВСУ

После окончания перемирия российские военнослужащие нанесли поражение инфраструктуре военного аэродрома, складам боеприпасов и беспилотников (БПЛА), пунктам дислокации Вооруженных сил Украины (ВСУ) в 74 районах.

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