ВС РФ после окончания перемирия поразили склады боеприпасов и дронов ВСУ

После окончания перемирия российские военнослужащие нанесли поражение инфраструктуре военного аэродрома, складам боеприпасов и беспилотников (БПЛА), пунктам дислокации Вооруженных сил Украины (ВСУ) в 74 районах.
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