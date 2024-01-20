Подростков в Северной Корее приговорили к каторге за дорамы и k-pop

SAND: подростки в Северной Корее получили 12 лет каторги за южнокорейские фильмы В Северной Корее двое подростков в возрасте 16 лет получили 12 лет каторги за просмотр южнокорейских фильмов (дорам) и музыкальных клипов.
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