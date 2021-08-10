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В рамках акции «Гражданский мониторинг» представители Общественного совета при ГУ МВД России по Самарской области посетили межмуниципальный отдел МВД России «Клявлинский»

В рамках акции «Гражданский мониторинг» представители Общественного совета при ГУ МВД России по Самарской области посетили межмуниципальный отдел МВД России «Клявлинский»

В рамках осуществления общественного контроля за деятельностью полиции и реализации плана работы Общественного совета при Главном Управлении МВД России по Самарской области его представители побывали в отделах полиции Клявлинского района.

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