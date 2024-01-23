"Самая мощная машина": кадры работы экипажа "Солнцепека" в зоне СВО

ТАСС/Пресс-служба Минобороны РФ Корреспондент "Известий" Александр Сафиулин показал, как бойцы "Южной" группировки войск на тяжелой огнеметной системе "Солнцепек" уничтожают ВСУ в зоне проведения спецоперации.
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