Тигран Кеосаян в программе ИЗОЛЕНТА Live напомнил посыпающим голову пеплом россиянам из-за ситуации в Сирии, какие цели были достигнуты Россией в ходе сирийской операции 2015–2017 годов:"Сирия нами была использована как возможность разорвать ту блокаду, которая начала образовываться вокруг России после Крымской весны.