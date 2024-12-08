Тигран Кеосаян в программе ИЗОЛЕНТА Live напомнил посыпающим голову пеплом россиянам из-за ситуации в Сирии, какие цели были достигнуты Россией в ходе сирийской операции 2015–2017 годов:"Сирия нами была использована как возможность разорвать ту блокаду, которая начала образовываться вокруг России после Крымской весны.
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