Минстрой РФ предлагает выпускать облигации на капитальный ремонт

Общественный совет при Минстрое РФ предложил разрешить собственникам в многоквартирных домах, которые аккумулируют средства на капитальный ремонт на специальных счетах, размещать свободные средства с этих счетов в специальные «облигации капитального ремонта», чтобы привлечь длинные займы в том числе на замену лифтов.
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