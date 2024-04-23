Минстрой РФ предлагает выпускать облигации на капитальный ремонт

Общественный совет при Минстрое РФ предложил разрешить собственникам в многоквартирных домах, которые аккумулируют средства на капитальный ремонт на специальных счетах, размещать свободные средства с этих счетов в специальные «облигации капитального ремонта», чтобы привлечь длинные займы в том числе на замену лифтов.