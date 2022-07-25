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Кадеты Бишкильской средней общеобразовательной школы имени Героя России Г.А. Угрюмова прошли морскую практику на корабле КФл

Кадеты Бишкильской средней общеобразовательной школы имени Героя России Г.А. Угрюмова прошли морскую практику на корабле КФл

Офицеры корабля ознакомили кадетов со штатным вооружением тральщика, расположенным на верхней палубе, с тактико-техническими характеристиками корабля и его возможностями.

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