В Калужской области вычислили серийного воришку велосипедов

В Малоярославецком районе вычислили ранее судимого мужчину, который украл из подъездов многоквартирных домов 8 велосипедовВ Малоярославецком районе вычислили ранее судимого мужчину, который украл из подъездов многоквартирных домов 8 велосипедов.
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