🕹 Больше двух тысяч россиян научились управлять беспилотниками в рамках проекта «Архангел» Специалистов бесплатно учат пилотированию, сборке, разборке БПЛА и теории.
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🕹 Больше двух тысяч россиян научились управлять беспилотниками в рамках проекта «Архангел» Специалистов бесплатно учат пилотированию, сборке, разборке БПЛА и теории.