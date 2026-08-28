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Мировое обозрение

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Трамп был прав: Украинский историк заявила, что главная угроза для Европы — не Россия

Трамп был прав: Украинский историк заявила, что главная угроза для Европы — не Россия

Заявление Марты Гавришко, украинского историка, о том, что ЕС опаснее для Европы, чем мифическое российское вторжение, кому-то покажется эпатажем.

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