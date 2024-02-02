Обещанный троллейбусный маршрут в Краснодаре не запускают из-за нехватки водителей и кондукторов

Обещанный троллейбусный маршрут в Краснодаре не запускают из-за нехватки водителей и кондукторовВ Краснодаре обещали запустить новый троллейбусный маршрут от ж/д вокзала до Восточно-Кругликовского микрорайона, но не вышло.
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