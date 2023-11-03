Стоимостной объём сделок на «СПБ Бирже» в октябре вырос на 27,6%

«СПБ Биржа» подвела итоги торгов на за октябрь 2023 года. Стоимостной объём сделок в Режиме основных торгов с иностранными ценными бумагами на «СПБ Бирже» по итогам октября 2023 года составил $3,09 млрд, что на 27,9% выше, чем в сентябре текущего года ($2,42 млрд) и на 25,24% больше аналогичного показателя за октябрь 2022 года ($2,47 млрд).