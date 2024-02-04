Мошенники начали обманывать россиян с помощью выплат по ОСАГО

Мошенники начали предлагать водителям помощь в оформлении ДТП без ГИБДД, заполучая при этом страховые выплаты потерпевших, рассказал автоюрист общественного движения автомобилистов «Свобода выбора», адвокат Сергей Радько в беседе с радио Sputnik.