Китай продолжит поощрять межрегиональные и гуманитарные обмены с США -- МИД

Пекин, 6 ноября /Синьхуа/ -- Китай продолжит поддерживать и поощрять межрегиональные и гуманитарные обмены с США, надеясь, что Соединенные Штаты будут вместе с Китаем создавать благоприятные условия и атмосферу для межрегиональных и гуманитарных обменов и сотрудничества.