«Предатель, «Лыжня России» по тебе плачет!» - украинцы нагадили вице-президенту США Вэнсу в лыжный ботинок

Леонид Руси Работал здесь у на на разных предприятиях с хохлами.. И везде они нападают, упрекают, стучат и плетут интриги... Ничего личного... просто у них внутренняя потребность найти себе жертву и казнить её!!!

Алекс Сэм Служил ещё в Советской Армии прямо во время развала Союза вместе с хохлами- ничего хорошего про них сказать не могу.