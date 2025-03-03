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«Предатель, «Лыжня России» по тебе плачет!» - украинцы нагадили вице-президенту США Вэнсу в лыжный ботинок

«Предатель, «Лыжня России» по тебе плачет!» - украинцы нагадили вице-президенту США Вэнсу в лыжный ботинок

БлокнотРУ В первый весенний уикенд, 1-2 марта, вице-президент США Джей Ди Вэнс решил, как любой нормальный, спортивный американец даже среднего достатка, покататься на лыжах в штате Вермонт вместе с женой и тремя детьми.

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Комментарии
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Леонид Руси
Работал здесь у на на разных предприятиях с хохлами.. И везде они нападают, упрекают, стучат и плетут интриги... Ничего личного... просто у них внутренняя потребность найти себе жертву и казнить её!!!
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7 час.
Алекс Сэм
Служил ещё в Советской Армии прямо во время развала Союза вместе с хохлами- ничего хорошего про них сказать не могу.
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6 час.
Лариса Голубицкая
Так им и надо.А эти патриЁты хохляцкие воюют не в своей стране,а за рубежом,ну там безопаснее.Ой,прям не могу🤣🤣
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2 час.
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