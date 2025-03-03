«Предатель, «Лыжня России» по тебе плачет!» - украинцы нагадили вице-президенту США Вэнсу в лыжный ботинок

БлокнотРУ В первый весенний уикенд, 1-2 марта, вице-президент США Джей Ди Вэнс решил, как любой нормальный, спортивный американец даже среднего достатка, покататься на лыжах в штате Вермонт вместе с женой и тремя детьми.
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