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  • Silver Kont
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Военные эксперты: Трамп не признаёт Японию государством

Военные эксперты: Трамп не признаёт Японию государством

Бондзи Охара, старший научный сотрудник Фонда мира Сасакавы Ю Коидзуми, адъюнкт-профессор Научно-исследовательского центра передовой науки и технологий Токийского университета Майко Кадзивара, автор и редактор статьи Дональд Трамп снова у власти.

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