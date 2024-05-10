В правительстве сообщили, какой должна быть ставка по семейной ипотеке

Ставка по семейной ипотеке должна оставаться неизменной и составлять 6%. Об этом заявил исполняющий обязанности вице-премьера РФ Марат Хуснуллин, отвечая на вопрос, обсуждается ли в правительстве повышение ставок по данному виду ипотеки.