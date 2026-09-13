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Мировое обозрение

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Переговоры глав МИД стран Персидского залива и Ирана 14 сентября перенесены

Переговоры глав МИД стран Персидского залива и Ирана 14 сентября перенесены

Встреча министров иностранных дел Ирана и государств Персидского залива, намеченная на 14 сентября в оманском Салале, отложена на неопределенный срок.

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