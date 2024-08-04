Мотофестиваль провели во дворце спорта «Олимпийский» в Чехове

Во дворце спорта «Олимпийский» городского округа Чехов прошел фестиваль мотоспорта. В программу соревнований вошли такие дисциплины, как «мотоджимхана», «стантрайдинг», «мотородео», «эстонские гонки» и другие.
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