Россия изучает систему халяль-сертификации Индонезии

В Джакарте проходит двухдневное обучение по менеджменту органов сертификации «Халяль», в котором участвует председатель Комитета по стандарту «Халяль» ДУМ Татарстана Аббяс хазрат Шляпошников.
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