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Apple Mac Studio и Mac Pro не получат новейшие процессоры M4 в текущем году Как и предпол...

Apple Mac Studio и Mac Pro не получат новейшие процессоры M4 в текущем году Как и предпол...

Apple Mac Studio и Mac Pro не получат новейшие процессоры M4 в текущем годуКак и предполагалось, в результате недавнего обновления планшет Apple iPad Pro получил новейший процессор M4, и он предсказуемо начнёт появляться в компьютерах этой марки в текущем году, хотя настольные Mac Studio и Mac Pro не успеют им обзавестись до конца года, как отмечает Bloomberg со ссылкой на собственные осведомлённые источники.

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