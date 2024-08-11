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Израильская авиация нанесла удары по югу Ливана, по объектам «Хезболлы»

Израильская авиация нанесла удары по югу Ливана, по объектам «Хезболлы»

Армия Израиля нанесла новые воздушные удары по югу Ливана, сообщили в пресс-службе ЦАХАЛ. Израильские военные обнаружили ракетные установки шиитского движения «Хезболла» в окрестностях населенного пункта Тейр-Харфа.

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