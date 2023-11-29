"Финишная прямая". Главврач показал, как изнутри выглядит поликлиника № 14 в Барнауле

Планируется, что медучреждение начнет принимать пациентов до конца 2023 года Поликлиника № 14 в Барнауле почти готова к открытию и уже "выходит на финишную прямую", написал главврач медучреждения Дмитрий Денисов на своей странице во "ВКонтакте".