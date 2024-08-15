«ВТБ Шанхай» призывает импортеров самим искать «чистые» юани у экспортеров

«ВТБ Шанхай» (филиал российского ВТБ) предлагает российским импортерам китайской продукции использовать неттинг: самостоятельно находить компании, которые получают выручку в юанях, и приводить их на обслуживание в банк или покупать у них китайскую валюту.
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