Глава Самарской области Азаров предложил возобновить производство самолетов на «Авиакоре»

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) предложил возобновить производство самолетов на заводе «Авиакор», в настоящее время идут обсуждения этого вопроса, передает РИА Новости.
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) предложил возобновить производство самолетов на заводе «Авиакор», в настоящее время идут обсуждения этого вопроса, передает РИА Новости.
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