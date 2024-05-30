Politico: Белый дом обсуждает возможность разрешить Украине бить вглубь России

Виктор Тимошевский

Очередной спектакль заканчивается. Через недельку и США дадут разрешение,тогда мнение остальной американской "паствы" уже не будет иметь значения. Исход этого шоу был понятен изначально,раз уж проебалтийские вымираты и поленья в первых рядах выступили "За" не имея таких вооружений, и гордость "копченого" что бриты поддерживают 404-ю и с радостью дали согласие на применение своих ракет по территории Ролссии. Пора,уже и нам от увещеваний переходить к ативным ответам. Кроме силы этот гадюшник ничто не остановит.