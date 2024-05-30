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Politico: Белый дом обсуждает возможность разрешить Украине бить вглубь России

Politico: Белый дом обсуждает возможность разрешить Украине бить вглубь России

Администрация президента Соединенных Штатов Джо Байдена (Белый дом) в настоящий момент обсуждает возможность разрешить Украине бить американским оружием вглубь территории Российской Федерации, данный вопрос «на рассмотрении».

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Комментарии
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Виктор Тимошевский
Очередной спектакль заканчивается. Через недельку и США дадут разрешение,тогда мнение остальной американской &quot;паствы&quot; уже не будет иметь значения. Исход этого шоу был понятен изначально,раз уж проебалтийские вымираты и поленья в первых рядах выступили &quot;За&quot; не имея таких вооружений, и гордость &quot;копченого&quot; что бриты поддерживают 404-ю и с радостью дали согласие на применение своих ракет по территории Ролссии. Пора,уже и нам от увещеваний переходить к ативным ответам. Кроме силы этот гадюшник ничто не остановит.
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