«Мне кажется, что россияне безумно завидуют украинцам. Потому что смогли, позволили себе свалить зарвавшихся, охамевших, обнаглевших ворюг.
КОМУ вы открыли доску в Москве? Мемориальную доску Жванецкому открыли вчера в Москве на улице Лесной
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Юлия Кахичко
НЕ В БРОВЬ, А В ГЛАЗ!!!
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1 час.
ЦД
Царьков Дмитрий
УК РФ Статья 282. Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства (в ред. Федерального закона от 27.12.2018 N 519-ФЗ) (см. текст в предыдущей редакции) 1. Действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды, а также на унижение достоинства человека либо группы лиц по признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии, а равно принадлежности к какой-либо социальной группе, совершенные публично, в том числе с использованием средств массовой информации либо информационно-телекоммуникационных сетей, включая сеть "Интернет", лицом после его привлечения к административной ответственности за аналогичное деяние в течение одного года, - наказываются штрафом в размере от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от двух до трех лет, либо принудительными работами на срок от одного года до четырех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, либо лишением свободы на срок от двух до пяти лет. 2. Действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды, а также на унижение достоинства человека либо группы лиц по признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии, а равно принадлежности к какой-либо социальной группе, совершенные публично, в том числе с использованием средств массовой информации либо информационно-телекоммуникационных сетей, включая сеть "Интернет": а) с применением насилия или с угрозой его применения; б) лицом с использованием своего служебного положения; в) организованной группой, - наказываются штрафом в размере от трехсот тысяч до шестисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от двух до трех лет, либо принудительными работами на срок от двух до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, либо лишением свободы на срок от трех до шести лет.
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9 мин.
АС
Анатолий Страшко
Уважаемый тёзка, не могу с Вами не согласиться. Но частично . То есть согласен частично. Я не думаю, что райкины и жванецкие нас разрушили. То , что разрушали это согласиться можно. Ну не назвать же мне , Жванецкого, созидателем. Разрушитель он явный. И дело в том , а что они разрушали? Ответ в словах того же Жванецкого, или его единокровных , когда они о России говорят, и чего ей желают. Кто бомбы атомной, кто божественного исчезновения, кто настолько "светлого " ей желает, что только скрежет зубовный может издать. Или пузыри пенные, как у химика -историка Сванидзе наблюдались. Вчера тётенька, подпевавшая словопению о " гениальном " жванецком даже Высоцкого вытащили из прошлого. А ведь у Высоцкого мама то русская. А евреи очень прозорливо талантливых людей примечают и ведут с ними очень осторожно. Прилипают осторожно. Помните был дуэт Лев Лещенко и Винокур. А кто третьим пытался приклеиться? Правильно -Розенбаум. Не Газманов , а Винокур подтянул именно Розенбаума. Начинающего сильно бостонить, откревиативился, исписался. Трио не состоялось. Я в жизни наблюдал, как они друг друга и вытаскивают и топят. А вот топят страшно. Вот по Газе видно, как своих собратьев , тоже семитов, уничтожают.
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1 мин.
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