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Новый эндоскоп для лечения заболеваний кишечника появился в больнице в Лыткарине

Новый эндоскоп для лечения заболеваний кишечника появился в больнице в Лыткарине

Новое оборудование для эндоскопических исследований псотупило в больницу в Лыткарине. С его помощью врачи проводят обследования с повышенной точностью, оперативно фиксируют патологические изменения и при необходимости удаляют новообразования прямо во время процедуры, сообщили в региональном Минздраве.

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