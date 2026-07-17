Новый эндоскоп для лечения заболеваний кишечника появился в больнице в Лыткарине

Новое оборудование для эндоскопических исследований псотупило в больницу в Лыткарине. С его помощью врачи проводят обследования с повышенной точностью, оперативно фиксируют патологические изменения и при необходимости удаляют новообразования прямо во время процедуры, сообщили в региональном Минздраве.