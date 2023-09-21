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Гвардиола о травмах «Сити»: «У нас проблемы, нет пяти очень важных игроков. Но мы поборемся»

Гвардиола о травмах «Сити»: «У нас проблемы, нет пяти очень важных игроков. Но мы поборемся»

Бернарду Силва был заменен на 44-й минуте матча 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Црвены Звезды» (3:1) из-за повреждения.

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