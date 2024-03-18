Новая база НАТО в Румынии

В Румынии строится крупнейшая база НАТО в Европе.Объект стоимостью 2,5 миллиарда долларов расположен посреди горного плато и станет центром управления силами НАТО в Юго-Восточной Европе и серьезным плацдармом для альянса в Черноморском регионе.
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