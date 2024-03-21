В Орле начнут бороться с «зайцами» силой убеждения

На заседании комитета по градостроительной деятельности и транспорту Орловского облсовета его председатель Виталий Рыбаков предложил журналистам задать свои вопросы гендиректору МУП «ТТП» Игорю Косолапову.
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