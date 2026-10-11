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В Тверской области пройдёт конкурс профессионального мастерства “Лига вожатых”

В Тверской области пройдёт конкурс профессионального мастерства “Лига вожатых”

«Лига вожатых» в Тверской области: конкурс для вожатых‑стажёров пройдёт в МДЦ «КОМПЬЮТЕРиЯ». С 13 по 15 октября на базе МДЦ «КОМПЬЮТЕРиЯ» под Тверью состоится региональный конкурс профессионального мастерства вожатых «Лига вожатых.

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