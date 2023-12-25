Католическое Рождество 25 декабря 2023 года: чудесные поздравления в открытках, стихах и прозе Елена Галицкая25 декабря католики, протестанты и представители различных религий отмечают католическое Рождество.
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