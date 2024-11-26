Тыквенно-банановый кекс

Предлагаю приготовить кекс с тыквой и бананом, с добавлением корицы и грецких орехов. Выпечка с тыквой для меня - самая любимая! Вкусная, невероятно ароматная и яркая - это то, что нам необходимо в прохладные осенние дни.
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