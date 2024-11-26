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  • Natalia Pavlova
    Конечно лучше с родителями, хоть и пьющими, чем в наших концлагерях, которые цинично назвали Центры помощи детям. Там...Детдом или пьющие...
  • Валентина Лебедева
    Отличная статья, спасибо.Что делать, если ...

Тыквенно-банановый кекс

Тыквенно-банановый кекс

Предлагаю приготовить кекс с тыквой и бананом, с добавлением корицы и грецких орехов. Выпечка с тыквой для меня - самая любимая! Вкусная, невероятно ароматная и яркая - это то, что нам необходимо в прохладные осенние дни.

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