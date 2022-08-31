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На границе Сербии и Косово появились таблички о признании документов

КПП "ЯРИНЕ" (Сербия), 31 августа - РИА Новости. В Сербии на КПП "Ярине" на административной линии с самопровозглашенным Косово появились официальные таблички о признании Белградом документов, выпущенных Приштиной, передает корреспондент РИА Новости.

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