На границе Сербии и Косово появились таблички о признании документов

КПП "ЯРИНЕ" (Сербия), 31 августа - РИА Новости. В Сербии на КПП "Ярине" на административной линии с самопровозглашенным Косово появились официальные таблички о признании Белградом документов, выпущенных Приштиной, передает корреспондент РИА Новости.