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Михаил Барышников признался, что писал своему отцу письма после побега из СССР

Популярный артист балета Михаил Барышников уехал из СССР на Запад в 1974 году. В интервью для газеты The New York Times он рассказал, что написал несколько писем своему отцу Николаю после отъезда из страны.

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