Выхода нет: Atomic выпустила клавиатуру в стиле сериала «Разделение» — на ней н...

Выхода нет: Atomic выпустила клавиатуру в стиле сериала «Разделение» — на ней нет клавиши EscapeКомпания Atomic Keyboards представила лимитированную версию клавиатуры MDR Dasher, вдохновлённую культовым сериалом «Разделение» (Severance).
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