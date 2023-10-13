Почему критикуют ярмарки детского тщеславия

Конкурсы красоты для детей проводятся очень давно. И все это время их критикуют. Например, недавно осуждению подверглась британка Роксана Мосс: она одела своих дочерей в откровенные наряды, пытаясь произвести впечатление на жюри одного из шоу.
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