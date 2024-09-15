Командир Аид: ВСУ пытаются стягивать силы у Суджи в Курской области

Вооруженные силы Украины пытаются сосредоточить свои силы в районе Суджи в Курской области. Однако российские войска активно противодействуют формированию «кулака» противника, рассказал РИА «Новости» командир одного из отрядов с позывным Аид.
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