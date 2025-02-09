Не только брезгливость: Могут ли неприятные запахи нам навредить?

Представьте ситуацию: вы предвкушаете долгожданный ужин, аромат свежеприготовленной лапши щекочет ноздри… И тут ваш четвероногий друг решает внести свои «ароматные» коррективы в идиллию, оставляя «подарок» прямо посреди комнаты.