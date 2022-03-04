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Юри АЛБЕРТО: Замечательные бразильцы сыграли решающую роль в моей адаптации в «Зените»

Юри АЛБЕРТО: Замечательные бразильцы сыграли решающую роль в моей адаптации в «Зените»

20-летний форвард Юри Алберто, начавший забивать в составе «Зенита», поделился эмоциями после первых матчей в составе «сине-бело-голубых», а также поразмышлял на тему роли нападающего в современном футболе.

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