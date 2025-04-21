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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Алперен Шенгюн поставил сверху через Дрэймонда Грина

Уже на второй минуте первого матча Алперен Шенгюн набрал скорость, получил передачу от Джейлена Грина и забил сверху с сопротивлением центрового «Уорриорс» Дрэймонда Грина.

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